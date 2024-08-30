Правительство РФ установило на два года экспортные пошлины на семена рапса

Также до 31 августа 2026 года продлеваются экспортные пошлины на семена подсолнечника в размере 50% (но не менее 32 тыс. за 1 т), и соевые бобы в размере 20% (но не менее $100 за 1 т). Одновременно продлено действие плавающих ставок вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло и шрот.