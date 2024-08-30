Правительство РФ установило на два года экспортные пошлины на семена рапса

«С 1 сентября 2024 года по 31 августа 2026 года устанавливаются экспортные пошлины на семена рапса взамен действующего временного запрета на вывоз. Размер ставки составит 30%, но не менее €165 за 1 т», — указано в публикации.
Также до 31 августа 2026 года продлеваются экспортные пошлины на семена подсолнечника в размере 50% (но не менее 32 тыс. за 1 т), и соевые бобы в размере 20% (но не менее $100 за 1 т). Одновременно продлено действие плавающих ставок вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло и шрот.
Временные ограничения, как и раньше, будут действовать на вывоз продукции из России за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Впервые Россия ввела запрет на экспорт рапса с 1 апреля 2022 года по 31 августа 2022 года, для того, чтобы обеспечить сырьем перерабатывающую промышленность. Потом этот режим регулярно продлевался. Запрет не касался пункта пропуска «Забайкальск».
Плавающие пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота были введены в РФ с 1 сентября 2021 года и сначала рассчитывались в долларах. С июля 2022 года их стали определять в рублях.
21 февраля министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что поставки зерна из России в зарубежные страны по итогам 2024 года могут составить 70 млн т. Он рассказал, что в 2023-м РФ продала за рубеж более 66 млн т зерна на сумму почти $16,5 млрд.