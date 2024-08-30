Налоговики в России ограничили движение средств на счетах компаньона Дурова

Согласно имеющимся данным, Перекопский был учредителем в компаниях ООО «Орден магических технологий» и ООО «Погребок у Докичева». Обе компании — недействующие. Движение средств заблокировано на счетах в трех разных банках. Как отмечается, причиной стали непредоставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган, а также за неисполнение налогоплательщиком требования об уплате задолженности.
Перескопский был соучредителем еще одной компании — ООО «Дуров» вместе с Павлом Дуровым. Компания ликвидирована, долгов перед налоговой нет.
Ранее европейские СМИ со ссылкой на французский административный документ, полученный от источника, непосредственно участвующего в деле, сообщили, что вице-президент Telegram Перекопский упоминается в материалах по делу братьев Дуровых, нет данных, выдан ли на него ордер.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены.
В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.