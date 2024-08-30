Мосбиржа включит акции «Яндекса» и «Астры» в базу расчета Индекса Мосбиржи

Акции «Яндекса» также будут включены в Индекс голубых фишек (при этом акции «Алроса» покинут этот индекс), Индекс акций широкого рынка (в этот индекс также войдут обыкновенные акции «ВИ.ру» и «Промомед») и Индекс информационных технологий.