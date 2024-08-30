Мосбиржа включит акции «Яндекса» и «Астры» в базу расчета Индекса Мосбиржи

Московская биржа с 20 сентября включит в базу расчета Индекса Мосбиржи и Индекса РТС акции МКПАО «Яндекс» и группы «Астра», следует из сообщения торговой площадки. При этом бумаги «Сегежи» будут исключены из этих индексов.
В лист ожидания на включение в базу расчета Индекса Мосбиржи и Индекса РТС войдут обыкновенные акции «ЭсЭфАй», «Ренессанс Страхование», «Русснефти», ЮГК и ЮМГ. Бумаги «Магнита» и «Русгидро», наоборот, войдут в лист ожидания на исключение из базы расчета этих индексов.
Акции «Яндекса» также будут включены в Индекс голубых фишек (при этом акции «Алроса» покинут этот индекс), Индекс акций широкого рынка (в этот индекс также войдут обыкновенные акции «ВИ.ру» и «Промомед») и Индекс информационных технологий.
В целом Мосбиржа оценила free-float «Яндекса» в 15%, «ЭсЭфАй» — 22%, банка «Санкт-Петербург» — 27%.