Мосбиржа назвала последний день торгов акциями Solidcore

В середине февраля 2024 года Polymetal договорился о продаже российского бизнеса компании «Мангазея Плюс», которая входит в группу компаний «Мангазея» Сергея Янчукова. Стоимость активов оценили в $3,69 млрд, сделка была закрыта в марте. В феврале акции Polymetal были переведены из первого уровня листинга в третий, причем тогда компания говорила, что не собирается проводить делистинг с Мосбиржи.