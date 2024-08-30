Мосбиржа назвала последний день торгов акциями Solidcore

Мосбиржа с 26 сентября прекратит торги акциями золотодобытчика Solidcore Resources (бывший Polymetal), говорится в сообщении площадки. Последний день торгов акциями в стакане T+1— это 23 сентября.
Акции слабо отреагировали на новость. По данным торгов на 16:51 бумаги прибавляют 1,01%, до ₽239 за акцию.
В конце июня Solidcore Resources сообщила о подаче заявки на делистинг акций с Московской биржи. Тогда эмитент попросил установить в качестве последнего дня торгов 30 сентября 2024 года. До этого дня акционерам предложено обменять акции, котирующиеся на Московской бирже, на бумаги, торгуемые на бирже Международный финансовый центр «Астана» (AIX). В компании объяснили решение о делистинге санкциями США против Московской биржи.
В середине февраля 2024 года Polymetal договорился о продаже российского бизнеса компании «Мангазея Плюс», которая входит в группу компаний «Мангазея» Сергея Янчукова. Стоимость активов оценили в $3,69 млрд, сделка была закрыта в марте. В феврале акции Polymetal были переведены из первого уровня листинга в третий, причем тогда компания говорила, что не собирается проводить делистинг с Мосбиржи.
В июне акционеры Polymetal International приняли решение сменить название на Solidcore Resources.
30 августа инвесткомпания «Питер Траст» предложила акционерам Solidcore, чьи акции учитываются в НРД или других российских депозитариях, выкупить их бумаги по цене ₽235,4. На этой отметке акции Solidcore завершили торги во вторник, 27 августа.
В «Питер Траст» отметили, что в результате делистинга Solidcore ее акционеры могут оказаться владельцами актива со сниженной ликвидностью без доступа к организованным торгам, существенными сложностями при продаже их вне биржи и трудностью определения рыночной стоимости акций.