Лицом вошли: в РФ заработала оплата по биометрии в метро через НСПК

В российском транспорте запустили оплату лицом через национальную систему платежных карт (НСПК) — она заработала в метро Казани, выяснили «Известия». Для прохода потребуется сделать фото в приложении «Госуслуги Биометрия». Это первый этап внедрения биометрического эквайринга, к которому могут подключиться разные банки. До конца года технологию планируют расширить на магазины и рестораны. Сейчас в отдельных точках работает только «оплата улыбкой» от одного игрока — «Сбера». Сохраняется ли недоверие к технологии и будет ли она пользоваться спросом — в материале «Известий».
Как работает оплата лицом в метро Казани
В Казани запущен сервис оплаты проезда по биометрии, сообщили «Известиям» в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК). Это первый проект в рамках внедрения межбанковского биоэквайринга — приема платежей по лицу, доступ к которой имеют разные кредитные организации.
— Терминалы для биометрической оплаты уже размещены на всех станциях Казанского метрополитена. Скорость обработки платежа не превышает нескольких секунд, — сообщили в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ — оператор единой биометрической системы (ЕБС), в которой хранятся биометрические данные россиян).
Бесконтактная оплата в метро внедряется по поручению вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.
Для бесконтактной оплаты проезда в метро жителям Казани будет достаточно сделать селфи в приложении «Госуслуги Биометрия», пояснили в Минцифры. Затем нужно привязать эти данные к банковскому счету в обновленном приложении СБПэй. В дальнейшем каждый платеж будет происходить «по взгляду» — без дополнительных действий со стороны клиента, уточнили в НСПК.
— В будущем этот способ оплаты можно будет использовать не только в метро, но и, например, в магазинах, имеющих специальное оборудование, — уточнили в Минцифры.
Сервис от единой биометрической системы и НСПК в казанском метро станет альтернативой привычным билетам или картам, но существующие способы оплаты проезда сохранятся — пассажир сможет выбрать для себя наиболее удобный, подчеркнули в аппарате Дмитрия Григоренко.
На старте пилота сервисом смогут воспользоваться клиенты девяти кредитных организаций. ВТБ в нем уже участвует, а ПСБ планирует присоединиться в ближайшее время, сообщили в организациях. Возможность подключиться к системе рассматривает и банк «Новиком», рассказал представитель компании. Осенью планируется увеличить число участников проекта, сообщили в НСПК.
Также к концу ноября 2024-го НСПК намерена расширить свою технологию оплаты по биометрии на магазины, рестораны и другие торгово-сервисные предприятия, сообщил гендиректор компании Дмитрий Дубынин.
В аппарате Дмитрия Григоренко подчеркнули: до конца года услугу оплаты проезда по биометрии запустят в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Самаре, а в 2025-м — в Санкт-Петербурге и Новосибирске. При этом пока продолжается разработка технологического и сервисного решения для этих городов — оно может отличаться от системы, внедренной в Казани, уточнили в ЦБТ. «Известия» направили запросы в правительства указанных регионов, а также в Минтранс.
Как в России можно платить без карты
Сейчас на рынке уже действует система биоэквайринга — сервис «Оплата улыбкой» от «Сбера» (воспользоваться технологией могут только его клиенты). Крупнейший банк РФ уже установил более 700 тыс. биотерминалов в магазинах, ресторанах и других предприятиях, а к концу года их число вырастет до 1 млн, сообщили «Известиям» в пресс-службе организации.
Также банк уже пилотирует плату по биометрии в метрополитене Нижнего Новгорода, сообщил «Известиям» его старший вице-президент Дмитрий Малых. К старту готовятся проекты и в других городах. Помимо того, финансовая организация планирует в декабре запустить межбанковский сервис оплаты биометрией на собственной инфраструктуре — он будет доступен клиентам любого эмитента карты «Мир».
Альфа-банк рассматривает варианты внедрения биоэквайринга как в рамках технологии НСПК, так и в сотрудничестве с крупнейшими банками, отметил представитель организации. Выбор будет зависеть от сложности реализации решения и тарифных условий. «Известия» направили запросы и в другие крупнейшие кредитные организации.
Также с 2019 года по биометрии можно пройти в московское метро, но эта система действует на локальной и изолированной инфраструктуре. 28 августа решением правительства начался процесс ее интеграции в ЕБС. «Известия» направили запрос в мэрию Москвы и Московский метрополитен.
Какие риски в оплате лицом
— Биоэквайринг — это еще один доступный безналичный способ оплаты, который позволяет людям экономить свой самый ценный ресурс — время, — сообщили «Известиям» в ЦБ.
Там считают, что сервис будет пользоваться спросом, и со временем всё больше банков и торгово-сервисных предприятий подключатся к нему.
Старт проекта межбанковского эквайринга поддержит развитие платежной инфраструктуры в РФ и в целом поможет масштабировать эту технологию на финансовом рынке, согласен зампред правления банка «ДОМ.РФ» Николай Козак.
Тем не менее востребованность технологии будет зависеть от качества ее работы и того, как пассажиров будут мотивировать к переходу на новый способ оплаты, отметили в пресс-службе Почта Банка. Например, НСПК может предоставлять скидки за использование сервиса для его продвижения, отметил зампред экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.
В перспективе биоэквайринг позволяет выйти на абсолютно новый уровень оплаты товаров и услуг, пояснил вице-президент ПСБ Никита Хомутов. Благодаря этой технологии торгово-сервисные предприятия получат быстрый и надежный способ приема платежей, что в итоге будет способствовать росту продаж.
Перспективы развития межбанковской оплаты по биометрии высоки из-за эффекта низкой базы, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
— С подключением к системе биоэквайринга других игроков и ее масштабированием на рестораны и магазины, популярность и доступность системы, конечно, начнет расти. Однако, судя по опыту, общество пока опасается тотальной цифровизации, — добавил Владимир Чернов.
В РФ, как и во многих странах, есть традиционное недоверие к биометрии — этот фактор сдерживает развитие проектов, подобных сервису ЕБС и НСПК, отметил председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов. Эта технология может хорошо восприниматься в отдельных нишах (пропускных системах и транспорте), но в целом большинство россиян не склонны ей доверять.
— Мы уверены, что, несмотря на возможные опасения клиентов, именно биоэквайринг станет нормой для рынка платежей, — считает директор департамента цифрового бизнеса и программ лояльности Банка «Новиком» Евгения Гладилина.
Прогресс технологий и платежей в финансовом секторе РФ не только соответствует мировым трендам, но и в ряде случаев их опережает, отметил независимый эксперт Андрей Бархота. Оплата по биометрии вряд ли займет значительную долю платежей в ближайшие годы, но станет дополнительным драйвером отказа от наличных, заключили в Альфа-банке.