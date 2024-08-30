Лицом вошли: в РФ заработала оплата по биометрии в метро через НСПК

В российском транспорте запустили оплату лицом через национальную систему платежных карт (НСПК) — она заработала в метро Казани, выяснили «Известия». Для прохода потребуется сделать фото в приложении «Госуслуги Биометрия». Это первый этап внедрения биометрического эквайринга, к которому могут подключиться разные банки. До конца года технологию планируют расширить на магазины и рестораны. Сейчас в отдельных точках работает только «оплата улыбкой» от одного игрока — «Сбера». Сохраняется ли недоверие к технологии и будет ли она пользоваться спросом — в материале «Известий».