Индекс Мосбиржи упал до минимума с июня 2023 года

В начале недели на рынке наблюдались активные покупки после снижения в течение пяти недель. По итогам основной сессии понедельника индекс Мосбиржи вырос на 3,8%, до 2763,75 пункта — это лучшая сессия за полтора года. При этом на пике дня рост достигал 5%. В начале торгов вторника рост продолжился — после открытия индекс Мосбиржи поднялся к уровню 2800 пунктов. Инвесторы позитивно отреагировали на отскок нефти и закрытие Центробанком лазейки по переводу в Россию бумаг из-за рубежа.