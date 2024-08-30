Индекс Мосбиржи упал до минимума с июня 2023 года

Индекс Мосбиржи (IMOEX) на торгах в пятницу, 30 августа, в 13:32 мск упал на 1,96%, до 2655,2 пункта. Таким образом, рынок растерял весь прирост начала недели и опустился ниже уровня закрытия прошлой пятницы — отметки 2662,47 пункта.
На 15:03 мск российский индикатор терял 2,41%, опустившись до отметки 2642,88 пункта. Ниже 2650 пунктов он упал впервые с 6 июня 2023 года.
При этом снижаются котировки всех компаний из индекса, за исключением обыкновенных акций «Мечела» (+1,03%) и привилегированных бумаг «Сургутнефтегаза» (+0,46%), свидетельствуют данные Мосбиржи на 15:12 мск.
В начале недели на рынке наблюдались активные покупки после снижения в течение пяти недель. По итогам основной сессии понедельника индекс Мосбиржи вырос на 3,8%, до 2763,75 пункта — это лучшая сессия за полтора года. При этом на пике дня рост достигал 5%. В начале торгов вторника рост продолжился — после открытия индекс Мосбиржи поднялся к уровню 2800 пунктов. Инвесторы позитивно отреагировали на отскок нефти и закрытие Центробанком лазейки по переводу в Россию бумаг из-за рубежа.
Однако закрепиться на уровне 2800 пунктов индексу Мосбиржи не удалось, большую часть сессии вторника на рынке наблюдалась негативная динамика. По итогам основной сессии индекс потерял 1,21%, опустившись до 2730,38 пункта.
Рынок акций остается под давлением из-за высокой ключевой процентной ставки, которую Банк России может повысить на 200 базисных пунктов — до 20% — уже на ближайшем заседании, рассказал руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко. Такое решение регулятора может быть обосновано высокими инфляционными ожиданиями и текущей инфляцией. Распродажи сегодня усилились на фоне снижения нефтяных котировок и неоднозначной динамики на глобальном рынке, добавил эксперт.
В аутсайдерах оказались бумаги «Сегежи» после того, как компания опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2024 года. Кроме того, менеджмент сообщил, что принято принципиальное решение о проведении допэмиссии. Параметры дополнительной эмиссии компания планирует представить осенью. На новости о проведении допэмиссии акции «Сегежи» рухнули на 27%. На минимуме падение котировок достигало почти 30%.
Аналитики проекта «Мои инвестиции» считают, что для решения долговой проблемы необходима допэмиссия в размере ₽100−130 млрд, нижняя граница может зависеть от условий соглашения с банками. Эксперты сохраняют осторожный взгляд на акции компании «Сегежа» в условиях высоких процентных ставок и новостей о дополнительной эмиссии.
Вместе с этим снизились котировки основного акционера «Сегежи» — АФК «Система». Бумаги упали на 8%, до ₽15,175 за акцию.
Акции ретейлера «М. Видео» (MVID) в ходе торгов подешевели на 14,5%, на минимуме достигая отметки ₽98,2. Ранее на этой неделе менеджмент «М. Видео» сообщил о готовности ретейлера к допэмиссии, когда на рынке будет благоприятная конъюнктура.
«Российский рынок входит в сентябрь с сохранением понижательных рисков, которые могут увести его к новым минимумам с 2023 года из-за отсутствия монетарных, геополитических и фискальных поводов для роста», — пишет аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова.
Риски новых повышений ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшие месяцы не теряют актуальности, что продолжит уменьшать привлекательность акций по сравнению с облигациями и депозитами, добавила эксперт. По ее словам, краткосрочным позитивом для рынка могла бы стать пауза регулятора в ужесточении политики, но подобный сценарий из-за высокой инфляции в стране на данный момент не является базовым.