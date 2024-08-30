Группа «Циан» подала заявку на редомициляцию в Россию

Холдинговая компания сервиса объявлений о недвижимости «Циан» — Cian Technology (материнская компания Cian), которая зарегистрирована на Сейшельских островах, подала заявку на перерегистрацию в Россию — в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области, следует из сообщения компании. Группа ожидает, что процесс «переезда» завершится в начале октября 2024 года.
После редомициляции компании планирует получить статус международной компании публичного акционерного общества (МКПАО) и до конца года рассчитывает запустить новую оферту на обмен ценных бумаг для миноритариев компании. О запуске такого предложения будет объявлено отдельно после завершения необходимых подготовительных мероприятий, уточняется в сообщении.
О планах редомицилироваться в Россию и получить листинг на Московской бирже группа сообщила в апреле этого года. Для осуществления своих планов компания провела техническую реорганизацию, в результате которой Cian Technology, принадлежавшая акционерам, чьи акции не находятся в свободном обращении (то есть за исключением владельцев американских депозитарных акций, ADS), приобрела около 70% акций Cian PLC. Реорганизация проходила в формате обмена ценных бумаг. При этом группа отмечает, что этот процесс нес лишь технологический характер и не повлиял на фактическое владение компанией.
После получения листинга на Мосбирже Cian Technology хочет инициировать публичное приглашение делать оферты, «адресованное, с учетом применимых нормативных ограничений», владельцам ADS. «В настоящее время ожидается, что, с учетом применимых нормативных требований, публичное приглашение делать оферты будет сделано на коммерческих условиях, аналогичных обмену с участием акционеров, чьи акции не находятся в свободном обращении», — отмечалось в сообщении «Циан».
Торги бумагами Cian на NYSE были приостановлены в конце февраля 2022 года. Биржа объявила о делистинге бумаг Cian спустя год — в марте 2023 года. «Циан» подавал апелляцию на решение NYSE о делистинге акций компании. Но в конце августа 2023 года ценные бумаги компании «Циан» все-таки были исключены из листинга на NYSE. Мосбиржа и СПБ биржа тогда приняли решение проводить в обычном режиме торги ценными бумагами этой компании.