Группа «Циан» подала заявку на редомициляцию в Россию

О планах редомицилироваться в Россию и получить листинг на Московской бирже группа сообщила в апреле этого года. Для осуществления своих планов компания провела техническую реорганизацию, в результате которой Cian Technology, принадлежавшая акционерам, чьи акции не находятся в свободном обращении (то есть за исключением владельцев американских депозитарных акций, ADS), приобрела около 70% акций Cian PLC. Реорганизация проходила в формате обмена ценных бумаг. При этом группа отмечает, что этот процесс нес лишь технологический характер и не повлиял на фактическое владение компанией.