FT раскрыла убытки Telegram за 2023 год

Теперь эксперты предупреждают, что процесс над Дуровым во Франции ставит под угрозу планы Telegram выйти на биржу в ближайшие два года, если рекламодатели не захотят тратить деньги на платформу, которую теперь связывают с предполагаемым распространением противоправных материалов (как сообщала французская прокуратура, Дурову в том числе предъявлены обвинения в отказе сотрудничать с властями, соучастии в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, сбыте наркотиков и мошенничестве в составе организованной группы). «Вы просто останетесь с криптомошенниками и рекламой быстрого похудения», — сказал один из собеседников FT.