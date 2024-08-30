Эксперт рассказала о новой схеме обмана пенсионеров

Кроме того, Храпунова напомнила, что Банк России проводит широкую информационную и разъяснительную кампанию по знакомству населения с возможностями и преимуществами цифрового рубля, но важно помнить, что «цифровой рубль сейчас проходит лишь тестовый этап и пока нет сроков его полноценного повсеместного внедрения».