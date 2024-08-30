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Эксперт рассказала о новой схеме обмана пенсионеров

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Мошенники стали активно рассылать пенсионерам сообщения с фишинговыми ссылками, предупреждая о якобы обязательном переводе пенсий в цифровые рубли, рассказала РИА Новости куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

Источник: РИА "Новости"

По словам Храпуновой, тема цифрового рубля активно эксплуатируется мошенниками, сообщения об обязательном переводе всех пенсионных и социальных выплат в цифровые рубли появились ещё год назад, но «ничего общего с действительностью они не имеют».

«Тогда по чатам в мессенджерах распространялись сообщения, что необходимо написать отказ от перевода пенсии в цифровые рубли. Под предлогом оформления отказа у граждан просили сообщить код из смс, чтобы не посещать офис МФЦ», — рассказала она.

Однако большинство пенсионеров предпочитали лично посещать центры «Мои документы», где требовали принятия заявлений об отказе от перевода выплат в цифровой рубль.

«Сейчас наблюдается аналогичная активность, но, с учётом прошлогодних просчётов, злоумышленники используют фишинговые ссылки», — отметила эксперт.

Кроме того, Храпунова напомнила, что Банк России проводит широкую информационную и разъяснительную кампанию по знакомству населения с возможностями и преимуществами цифрового рубля, но важно помнить, что «цифровой рубль сейчас проходит лишь тестовый этап и пока нет сроков его полноценного повсеместного внедрения».

Эксперт также подчеркнула, что согласно действующему законодательству россияне имеют право самостоятельно принимать решение, в какой форме им удобно получать государственные пособия и выплаты.

«Поэтому никому и в голову не придёт обязывать граждан получать пенсию и выплаты таким способом, который недоступен там, где они живут», — добавила она.