Эксперт рассказала о новой схеме обмана пенсионеров

По словам Храпуновой, тема цифрового рубля активно эксплуатируется мошенниками, сообщения об обязательном переводе всех пенсионных и социальных выплат в цифровые рубли появились ещё год назад, но «ничего общего с действительностью они не имеют».
«Тогда по чатам в мессенджерах распространялись сообщения, что необходимо написать отказ от перевода пенсии в цифровые рубли. Под предлогом оформления отказа у граждан просили сообщить код из смс, чтобы не посещать офис МФЦ», — рассказала она.
Однако большинство пенсионеров предпочитали лично посещать центры «Мои документы», где требовали принятия заявлений об отказе от перевода выплат в цифровой рубль.
«Сейчас наблюдается аналогичная активность, но, с учётом прошлогодних просчётов, злоумышленники используют фишинговые ссылки», — отметила эксперт.
Кроме того, Храпунова напомнила, что Банк России проводит широкую информационную и разъяснительную кампанию по знакомству населения с возможностями и преимуществами цифрового рубля, но важно помнить, что «цифровой рубль сейчас проходит лишь тестовый этап и пока нет сроков его полноценного повсеместного внедрения».
Эксперт также подчеркнула, что согласно действующему законодательству россияне имеют право самостоятельно принимать решение, в какой форме им удобно получать государственные пособия и выплаты.
«Поэтому никому и в голову не придёт обязывать граждан получать пенсию и выплаты таким способом, который недоступен там, где они живут», — добавила она.