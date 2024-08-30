Эксперт оценил возможное снижение доли наличных денег в обращении в РФ

Накануне Центробанк (ЦБ РФ) РФ опубликовал на своем сайте проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов, в котором сообщается о том, что объем наличных в обращении по итогам 2024 года может как снизиться на 200 млрд рублей, так и вырасти на такую же сумму.
«По итогам 2024 года ЦБ РФ не ожидает существенного изменения объема наличных денег в обращении, допуская даже его незначительное уменьшение. Может ли объем наличных, который по данным Центробанка более чем удвоился с 2017 года, сократиться? С 2014 года темпы роста доли наличных денег замедляются. Это связано с постепенным переходом на безналичные расчеты в соответствии с планом Минфина по трансформации денежного обращения», — отметил Островский.
По словам эксперта, в последние годы инфраструктура безналичных расчетов вышла на новый уровень. Это касается и развития возможностей приложений банков, внедрения безналичных расчетов в транспорте, в торговых сетях и многих других сферах денежного обращения. Регулятор, стимулируя безналичные расчеты, увеличивает лимиты операций. Переход к безналичным платежам является одним из факторов, который снижает необходимость иметь в кошельке наличные, добавил специалист.
«Второй значимый фактор связан с инфляцией и циклом ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка, призванным затормозить эту самую инфляцию. Инфляция стимулирует население вытаскивать деньги “из-под подушек”, и нести их в банки, чтобы компенсировать их обесценивание, а повышающиеся ставки по депозитам ускоряют этот процесс», — уточнил Островский.
Третий фактор, который способен вытеснить часть наличных денег из оборота, это внедрение цифрового рубля, считает эксперт. Как он объяснил, появление цифровых валют центральных банков призвано снизить доли наличных в денежном обороте крупных экономик, в том числе и в России.
«Таким образом, синергетический эффект от взаимодействия этих факторов вполне может привести к снижению доли наличных денег в обращении. Но важно помнить, что основой этого процесса является доверие населения к банковской системе», — заключил Островский.
Ранее, 12 июля, CEO европейского брокера Mind Money (ex. «Церих») Юлия Хандошко рассказала «Известиям», что доверие к российской банковской системе и к основным системообразующим банкам находится на очень высоком уровне, что является позитивной тенденцией. В связи с этим, она предположила, что тренд на уменьшение доли наличных сохранится.