Эксперт оценил возможное снижение доли наличных денег в обращении в РФ

«По итогам 2024 года ЦБ РФ не ожидает существенного изменения объема наличных денег в обращении, допуская даже его незначительное уменьшение. Может ли объем наличных, который по данным Центробанка более чем удвоился с 2017 года, сократиться? С 2014 года темпы роста доли наличных денег замедляются. Это связано с постепенным переходом на безналичные расчеты в соответствии с планом Минфина по трансформации денежного обращения», — отметил Островский.