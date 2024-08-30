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Банк «Точка» вводит комиссию 10% за зачисление иностранной валюты из банков РФ

Все остальные зачисления иностранной валюты остаются бесплатными.

Источник: Reuters

Банк «Точка» с 28 августа вводит комиссию в размере 10% за зачисление платежей в иностранной валюте со счетов российских банков, за исключением возвратов ранее отправленных исходящих платежей, следует из обновленных тарифов кредитной организации. Все остальные зачисления иностранной валюты остаются бесплатными.

В пресс-службе банка Frank Media уточнили, что «мера является временной» и необходима, чтобы «закрыть все риски, связанные с турбулентным состоянием рынка».

В августе 2023 года сразу ряд банков вводил комиссию за внесение наличных долларов и евро, среди них были БКС, «Ренессанс банк», Экспобанк, Юникредитбанк и другие.