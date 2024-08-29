Власти упростят выдачу разрешений на экспорт драгметаллов

Изменения разработаны, чтобы создать комфортные условия электронного взаимодействия между Минфином и предпринимателями, а также для повышения качества и эффективности документооборота, рассказали в пресс-службе Минфина.
Цифровизация упрощает всю процедуру, делает ее более быстрой и удобной, отметили в комитете ТПП РФ по драгоценным металлам и камням. Однако важно, чтобы начало действия новых нормативных требований соотносилось с техническими возможностями ГИИС ДМДК, добавили там. Иначе могут возникнуть организационные сбои по выдачам лицензий.
Предложение Минфина важное, поскольку переход в электронный формат снижает издержки бизнеса, отметил доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев. Также изменения минимизируют физический контакт бизнеса и госаппарата, что будет способствовать снижению возможной коррупционной составляющей, добавил он.
Кроме того, цифровизация позволит сократить нагрузку на проверяющих, а также число ошибок, связанных с человеческим фактором, заявила Юлия Финогенова из РЭУ им. Г. В. Плеханова.
В случае принятия нового порядка он вступит в силу с 1 марта 2025 года.