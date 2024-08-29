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Власти упростят выдачу разрешений на экспорт драгметаллов

Минфин планирует перевести в цифровой вид выдачу лицензий на экспорт драгоценных металлов. Ведомство разработало соответствующий проект приказа (есть в распоряжении у «Известий»). Теперь подача документов будет идти через госсистему ГИИС ДМДК.

Источник: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Изменения разработаны, чтобы создать комфортные условия электронного взаимодействия между Минфином и предпринимателями, а также для повышения качества и эффективности документооборота, рассказали в пресс-службе Минфина.

Цифровизация упрощает всю процедуру, делает ее более быстрой и удобной, отметили в комитете ТПП РФ по драгоценным металлам и камням. Однако важно, чтобы начало действия новых нормативных требований соотносилось с техническими возможностями ГИИС ДМДК, добавили там. Иначе могут возникнуть организационные сбои по выдачам лицензий.

Предложение Минфина важное, поскольку переход в электронный формат снижает издержки бизнеса, отметил доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев. Также изменения минимизируют физический контакт бизнеса и госаппарата, что будет способствовать снижению возможной коррупционной составляющей, добавил он.

Кроме того, цифровизация позволит сократить нагрузку на проверяющих, а также число ошибок, связанных с человеческим фактором, заявила Юлия Финогенова из РЭУ им. Г. В. Плеханова.

В случае принятия нового порядка он вступит в силу с 1 марта 2025 года.