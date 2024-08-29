Власти упростят выдачу разрешений на экспорт драгметаллов

Цифровизация упрощает всю процедуру, делает ее более быстрой и удобной, отметили в комитете ТПП РФ по драгоценным металлам и камням. Однако важно, чтобы начало действия новых нормативных требований соотносилось с техническими возможностями ГИИС ДМДК, добавили там. Иначе могут возникнуть организационные сбои по выдачам лицензий.