В нацпроект «Кадры» заложили двукратное повышение МРОТ к 2030 году

«Глава правительства поручил проработать вопросы финансового обеспечения мероприятий нацпроекта, провести приоритизацию дополнительных расходов федерального бюджета в целевом варианте финансирования нацпроекта, включить в нацпроект показатели о двукратном повышении минимального размера оплаты труда к 2030 году по сравнению с суммой, установленной на 2023 год», — указано в документе.
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвященной новому национальному проекту «Кадры».
В 2023 году МРОТ находился на уровне 16 242 рублей. С 1 января этого года его проиндексировали на 18,5 процента, до 19 242 рублей. Таким образом с 2030 года он достигнет уровня не менее чем 35 тысяч рублей в месяц.