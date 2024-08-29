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В нацпроект «Кадры» заложили двукратное повышение МРОТ к 2030 году

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Правительство России включило в национальный проект «Кадры» показатели о двукратном повышении МРОТ в РФ к 2030 году по сравнению с показателями 2023 года, говорится в сообщении правительства.

Источник: © РИА Новости

«Глава правительства поручил проработать вопросы финансового обеспечения мероприятий нацпроекта, провести приоритизацию дополнительных расходов федерального бюджета в целевом варианте финансирования нацпроекта, включить в нацпроект показатели о двукратном повышении минимального размера оплаты труда к 2030 году по сравнению с суммой, установленной на 2023 год», — указано в документе.

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвященной новому национальному проекту «Кадры».

В 2023 году МРОТ находился на уровне 16 242 рублей. С 1 января этого года его проиндексировали на 18,5 процента, до 19 242 рублей. Таким образом с 2030 года он достигнет уровня не менее чем 35 тысяч рублей в месяц.