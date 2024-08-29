В ЦБ указали на замедление темпов роста кредитования в России

«С одной стороны, мы имеем примерно такую же динамику роста цен и некоторое увеличение инфляционных ожиданий. С другой стороны, оперативные данные позволяют говорить о некотором замедлении роста спроса и кредитования», — сказал финансист.
Заботкин отметил, что общий баланс аргументов специалистов за повышение и неизменность ключевой ставки не изменился. Совет директоров ЦБ оценит целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, подчеркнул он.
Также зампред регулятора указал, что устойчивого снижения темпов роста цен по последним данным пока не наблюдается. В августе инфляция держалась в диапазоне 6−7%, отметил финансист. Российская экономика стала менее чувствительна к изменению ключевой ставки, что может потребовать ее значительного изменения, добавил Заботкин.
«Это означает, что для достижения того же результата — то есть низкой инфляции — требуется более значительное изменение ключевой ставки, чем когда эта доля была меньше», — заключил эксперт.
Ранее, 21 августа, сообщалось, что доля выдачи ссуд наиболее закредитованным заемщикам за год снизилась более чем вдвое. Во II квартале 2024-го лишь 12% потребзаймов выдавалось тем, кто тратит более 80% дохода на погашение долгов, хотя еще в прошлом году доля кредитования таких заемщиков составляла 26%.
Тогда в ЦБ отметили, что в целом стандарты кредитования постепенно улучшаются.