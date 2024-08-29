В ЦБ указали на замедление темпов роста кредитования в России

Ранее, 21 августа, сообщалось, что доля выдачи ссуд наиболее закредитованным заемщикам за год снизилась более чем вдвое. Во II квартале 2024-го лишь 12% потребзаймов выдавалось тем, кто тратит более 80% дохода на погашение долгов, хотя еще в прошлом году доля кредитования таких заемщиков составляла 26%.