Турецкий госбанк Ziraat не открывает рублевые счета

Жалобы относительно открытия банковских счетов в рублях стали поступать РИА Новости с начала летного сезона от ряда граждан РФ, занимающихся бизнесом на территории Турции. Обслуживание рублевых счетов ранее входило в перечень услуг госбанка при наличии у клиента вида на жительство или документа о праве на работу или учебу на территории Турции. По словам россиян, ряд частных банков открывают счета в рублях при условии депозита, а вот госбанки отказываются это делать. Представитель крупнейшего турецкого частного банка Denizbank ранее на неделе заявлял агентству, что проблемы с банковскими переводами между Турцией и Россией все еще остаются, при этом граждане РФ могут открывать рублевые счета.
«Нет, сейчас счета в рублях не открываются», — заявили корреспонденту РИА Новости в филиале банка в ответ на просьбу открыть банковский счет в российской валюте.
В финансовой организации отказались комментировать причины данной ситуации.
При этом владельцы ранее открытых счетов в российской валюте при усиленном контроле получают деньги с конвертацией в турецкую валюту — лиру, оплачивают услуги картой банка, которая мгновенно конвертирует валюту в лиры. Владельцу рублевого счета необходимо иметь также счет в турецкой национальной валюте для возможности конвертации.
С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями.
Посол России в Турции Алексей Ерхов заявлял ранее РИА Новости, что ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сроки решения ситуации неизвестны, заявлял и представитель госбанка Ziraat в Анкаре.
Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, заявлял ранее глава ВТБ Андрей Костин.