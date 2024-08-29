Средний чек на цветы в России увеличился за год на 15−17%

Средний чек на цветы увеличился за год на 15−17%, а средняя цена за букет на 1 Сентября составит до 3,5 тыс. рублей. Об этом «Известиям» рассказали крупные представители этого бизнеса, а также подтвердили в компании «Платформа ОФД». На ценообразование влияют инфляция, удорожание импорта, увеличение затрат на логистику и летняя жара, объяснили участники рынка. Чаще всего для букетов россияне выбирают георгины, подсолнухи, гладиолусы и розы. Также вдвое вырос спрос и на съедобные букеты.