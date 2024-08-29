Средний чек на цветы в России увеличился за год на 15−17%

«На 26 августа этого года средний чек на цветы увеличился на 17% по сравнению с прошлым годом, достигнув 3540 рублей. В аналогичный период 2023-го он составлял 3028 рублей», — рассказал «Известиям» руководитель команды сопровождения селлеров маркетплейса цветов и подарков Flowwow Алексей Белкин.
По его словам, рост цен обусловлен не только инфляцией, но и изменением предпочтений клиентов, которые всё чаще стали выбирать более дорогие и сложные композиции цветов как часть крупного подарка. При этом, по его словам, самыми популярными перед 1 Сентября остаются гладиолусы, георгины и хризантемы. Также остаются востребованными пионовидные розы, особенно в сложных композициях с гортензиями и эустомами.
«Средний ценник на букет в сентябре составит от 2500 до 3000 рублей. Если говорить о ценах, то за год, по нашим оценкам, они поднялись примерно на 15%. Больше всего у покупателей пользуются спросом георгины, гладиоусы, хризантемы, подсолнухи и розы», — сообщил «Известиям» директор по развитию компании «Цветы и мед» Георгий Сухаржевский. По его словам, главным фактором для роста цен стала не жаркая погода, а логистика — удорожание перевозки товара.