Российский рынок акций демонстрирует рост индексов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций демонстрирует рост ведущих индексов, свидетельствуют данные Московской биржи.
К 10:15 индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 714 пунктов (+0,52%), индекс РТС находился на уровне 934,96 пункта (+0,52%).
По данным на 10:00, индекс Мосбиржи рос на 0,54%, до 2 714,44 пункта, индекс РТС — также на 0,54%, до 935,11 пункта.
Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.