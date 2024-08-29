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Российский рынок акций демонстрирует рост индексов

К 10:15 индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 714 пунктов.

Источник: Reuters

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций демонстрирует рост ведущих индексов, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 10:15 индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 714 пунктов (+0,52%), индекс РТС находился на уровне 934,96 пункта (+0,52%).

По данным на 10:00, индекс Мосбиржи рос на 0,54%, до 2 714,44 пункта, индекс РТС — также на 0,54%, до 935,11 пункта.

Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.