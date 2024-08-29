Проект строительства трассы М-12 оказался недофинансирован

В рамках мероприятий по строительству М-12 выделены девять этапов их реализации (с нулевого по восьмой этап), плановые сроки ввода в эксплуатацию объекта: в 2022 году — 106,8 км, в 2023 году — 184,7 км, в 2024 году — 518,8 км. Также в рамках ЕЗК предусмотрено строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу протяженностью 99,3 км с вводом в эксплуатацию в 2024 году.