Продажи какао в России выросли на 4%

«В основном рост произошел благодаря увеличению онлайн-продаж (+55,7%), что подчеркивает растущий интерес к этому продукту через интернет», — говорится в исследовании.
Выбор потребителей в пользу какао аналитики объясняют тем, что его выбирают россияне, которые ведут здоровый образ жизни и делают выбор в пользу натурального продукта.
Кроме того, в исследовании отмечается, рост спроса на менее сладкие какао-смеси с низким содержанием сахара. Дополнительным стимулом для потребителей при покупке становится высокое содержание в напитке антиоксидантов и минералов, таких как магний.
Еще одной причиной роста спроса эксперты называют сезонность. В зимние и весенние месяцы традиционно увеличивается потребление горячих напитков, таких как какао. Прохладная погода стимулирует спрос на продукты, которые обеспечивают ощущение тепла и уюта, отмечается в исследовании.
«Рост спроса на какао — еще одно следствие тренда на более здоровые, более натуральные напитки. Мы видим это на примере натурального кофе, который по спросу опережает растворимый, чаев, обогащенных витаминами. Еще одним драйвером роста спроса стала мягкая зима, которая стимулировала прогулки, и, как следствие, покупки горячих напитков навынос, в числе которых — какао», — пояснил директор по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям «МАЙ» Николай Маркин.
Ранее, 1 августа, в компании «МАЙ» сообщили, что в России на 9% вырос спрос на натуральный кофе. Темпы роста растворимого кофе при этом составили менее 5% Во всех сегментах рынка драйвером увеличения продаж стал цифровой канал — маркетплейсы, что говорит о том, что потребитель привык к покупкам онлайн и готов приобретать там товары повседневного спроса, уточнил Маркин.