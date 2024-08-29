Продажи какао в России выросли на 4%

Ранее, 1 августа, в компании «МАЙ» сообщили, что в России на 9% вырос спрос на натуральный кофе. Темпы роста растворимого кофе при этом составили менее 5% Во всех сегментах рынка драйвером увеличения продаж стал цифровой канал — маркетплейсы, что говорит о том, что потребитель привык к покупкам онлайн и готов приобретать там товары повседневного спроса, уточнил Маркин.