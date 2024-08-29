Китай рекордно закупился российским мороженым

В результате РФ поднялась с девятого на шестое место среди ключевых поставщиков мороженого на китайский рынок. Лидером стала Франция, которая в январе — июле направила в КНР продукции на $27,9 млн. В топ-3 также вошли Новая Зеландия ($8,8 млн) и США ($7,97 млн).