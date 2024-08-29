FT: стратегический союз России и Китая подорвал главенство доллара

Издание Financial Times сообщает, что укрепление экономических связей между Китаем и Россией содействует интернационализации юаня, снижая его зависимость от доллара США.
Согласно данным Государственного управления по валютным операциям КНР, в июле текущего года доля транзакций, проводимых в юанях, достигла 53%, что значительно превышает показатель в 40% за аналогичный период 2021 года.
Эксперты связывают увеличение доли юаня в международных расчетах с санкциями, введенными США, которые ограничили возможности России использовать доллар. Важную роль также сыграли валютные свопы, заключенные Китаем в 2023 году с Саудовской Аравией, Аргентиной и Монголией — странами, поставляющими ключевые сырьевые ресурсы для китайской экономики.
Дополнительно, с 2022 года в Лаосе, Казахстане, Пакистане, Бразилии и Сербии были учреждены новые расчетные банки для обслуживания сделок в юанях.
Однако, несмотря на заметные успехи, юань пока еще не может полностью конкурировать с долларом в международной торговле. По последним данным платежной системы Swift, на китайскую валюту приходится лишь 4,74% глобальных платежей.
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