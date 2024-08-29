ЕС отправил Украине 1,4 миллиарда евро из доходов от российских активов

«Мы уже начали использовать доходы от замороженных российских активов, 1,4 миллиарда евро были направлены Украине и странам ЕС на военные поставки», — сказал он.
Боррель добавил, что ЕС сменил логику помощи Киеву. Если раньше союз компенсировал странам уже проплаченные поставки, то сейчас переходит на предварительное финансирование за счет доходов от замороженных российских резервов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 26 июля сообщала, что Евросоюз переводит первый транш военной помощи Украине в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных активов Москвы. До этого она отмечала, что 90% этих средств пойдут на оборону и 10% — на восстановление Украины.
После начала российской военной операции на Украине страны ЕС и G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Москва называет это решение воровством. В МИД подчеркивали, что, хотя сами активы не изымаются, использование прибыли от их управления — это противоправный акт.