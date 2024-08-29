ЕС отправил Украине 1,4 миллиарда евро из доходов от российских активов

«Мы уже начали использовать доходы от замороженных российских активов, 1,4 миллиарда евро были направлены Украине и странам ЕС на военные поставки», — сказал он.

Боррель добавил, что ЕС сменил логику помощи Киеву. Если раньше союз компенсировал странам уже проплаченные поставки, то сейчас переходит на предварительное финансирование за счет доходов от замороженных российских резервов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 26 июля сообщала , что Евросоюз переводит первый транш военной помощи Украине в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных активов Москвы. До этого она отмечала, что 90% этих средств пойдут на оборону и 10% — на восстановление Украины.

В июле депозитарий Euroclear сообщил, что в первом полугодии 2024-го получил 3,4 миллиарда евро в качестве процентов от замороженных российских активов и переведет в так называемый фонд ЕС для Украины около 1,55 миллиарда евро. Также депозитарий дополнительно уплатит 836 миллионов евро корпоративных налогов в казну Бельгии.