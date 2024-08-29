ЦБ разрешил инвесторам отказаться от обмена активами с иностранцами

12 июня США ввели блокирующие санкции в отношении Мосбиржи и входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). В этот же день Управление по контролю за иностранными активами США выпустило две лицензии, позволяющие иностранным контрагентам завершить операции с подпавшей под блокирующие санкции Московской биржей и входящими в ее контур структурами. Речь идет о лицензиях № 99 — о сворачивании операций, «связанных с долгом или капиталом, или производными контрактами», а также № 100 — о разрешении определенных операций, «связанных с долгом или капиталом, или конвертацией валют». Также в день введения санкций OFAC выдал отдельную лицензию, которая разрешает до 1 ноября 2024 года проведение операций с НКЦ, связанных с нефтью, нефтепродуктами, газом и другими энергоносителями.