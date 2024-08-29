ЦБ разрешил инвесторам отказаться от обмена активами с иностранцами

Депозитарии должны направить депонентам информацию о том, что те могут отозвать ранее направленные заявки на участие в обмене активами по 844-ому указу президента. Решение об этом принял Совет директоров Банка России, оно опубликовано в четверг, 29 августа.
Согласно документу, инвесторы могут направить отказ на участие в обмене активами своим брокерам, а те — организатору торгов иностранными ценными бумагами — «Инвестиционной палате». Документ косвенно подтверждает, что «Инвестпалата» готовится продолжить обмен и проведет его до середины октября, о чем ранее сегодня сообщили участники рынка «РБК Инвестициям».
«Главное, что не будет дополнительного сбора заявок. Смогут участвовать только старые заявки в не исполненной части, а также их можно отозвать, но тоже только в полном объеме», — отметил источник «РБК Инвестиций» в другой брокерской компании.
Этот же источник сообщил, что обмен будет проводиться до 12 октября в два захода.
Ранее эту же дату — 12 октября — называл предположительно предельной для обмена активами между российским организатором торгов и иностранными нерезидентами, которые захотят выкупить бумаги российских инвесторов, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», к. э. н. Олег Абелев. «Понятно, что санкции, которые OFAC вводил против Мосбиржи и затем продлил, это не просто так. По логике, как раз до 12 октября обмен заблокированными активами должен произойти — к дате окончания продления США действий с подсанкционными юрлицами, в частности с Мосбиржей», — отметил Абелев.
12 июня США ввели блокирующие санкции в отношении Мосбиржи и входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). В этот же день Управление по контролю за иностранными активами США выпустило две лицензии, позволяющие иностранным контрагентам завершить операции с подпавшей под блокирующие санкции Московской биржей и входящими в ее контур структурами. Речь идет о лицензиях № 99 — о сворачивании операций, «связанных с долгом или капиталом, или производными контрактами», а также № 100 — о разрешении определенных операций, «связанных с долгом или капиталом, или конвертацией валют». Также в день введения санкций OFAC выдал отдельную лицензию, которая разрешает до 1 ноября 2024 года проведение операций с НКЦ, связанных с нефтью, нефтепродуктами, газом и другими энергоносителями.
Изначально лицензии № 99 и № 100 должны были действовать до 13 августа 2024 года. Однако в начале августа OFAC продлило их действие до 12 октября.
Брокер «Инвестиционная палата» 13 августа отчитался о продаже активов иностранным инвесторам на ₽8,1 млрд, что составляет почти четверть от предъявленного россиянами объема (₽35,3 млрд) в рамках процедуры обмена по 844-му указу президента. Согласно данным организатора обмена, более 708 тыс. инвесторов частично реализовали свои ценные бумаги, а те активы, которые не подпали под обмен, остались на счетах владельцев.
В сообщении об итогах торгов «Инвестпалата» отмечала, что она рассматривает возможность провести дополнительный раунд продажи ценных бумаг, для этого требуется получить необходимые разрешения.
В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ № 844. Документ регламентировал возможность для российских инвесторов продать заблокированные «недружественные» иностранные ценные бумаги нерезидентам. Инвесторам-нерезидентам разрешили расплатиться за эти бумаги средствами со счетов типа С (на них копятся купоны и выплаты от погашений облигаций, а также дивиденды по акциям).
В марте Минфин назначил организатором торгов заблокированными активами российских инвесторов «Инвестиционную палату». Выкуп замороженных активов россиян и их последующий обмен проходили в четыре этапа, это заняло несколько месяцев.