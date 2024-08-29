ЦБ описал сценарий нового мирового финансового кризиса

В разделе, где говорится о рисковом сценарии глобального кризиса, Банк России отмечает, что вероятный мировой кризис из-за высокого уровня учётных ставок и накопившихся дисбалансов на финансовых рынках может быть сопоставим по масштабам с кризисом 2007−2008 годов.
«В дополнение к финансовому кризису также реализуется риск ухудшения отношений между Китаем и США, что ведет к активной фазе деглобализации мировой экономики (фрагментации и распаду на торговые блоки и зоны). Тенденция к деглобализации начала проявляться еще в 2018—2019 годах вместе с торговыми спорами и противоречиями. С 2022 года она кратно усилилась на фоне роста геополитического напряжения», — говорится в проекте.
Как поясняет ЦБ, страны все в большей степени стремятся разместить производства на своих территориях, заменить принцип партнерства на основе экономических соображений (таких, например, как оптимизация затрат) на критерии географической близости и «дружественности» («решоринг» и «френдшоринг»).
Фрагментация мировой торговли также приводит к снижению совокупной факторной производительности и большей инфляции, из-за чего проходящие процессы деглобализации мировой экономики лишь усилят негативные эффекты на финансовом рынке, отмечает ЦБ.
«В результате этого мировой спрос резко упадет — на фоне рецессии в двух крупнейших экономиках (США и еврозоне), усугубленной усиленной фрагментацией. Цены на нефть будут существенно ниже в сравнении с базовым сценарием на всем горизонте. Для российской экономики, помимо ухудшения условий торговли, это также означает вероятное усиление санкционного давления, из-за чего дисконт на отечественные товары расширится», — развивает свой сценарий регулятор.