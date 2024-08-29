ЦБ описал сценарий нового мирового финансового кризиса

«В дополнение к финансовому кризису также реализуется риск ухудшения отношений между Китаем и США, что ведет к активной фазе деглобализации мировой экономики (фрагментации и распаду на торговые блоки и зоны). Тенденция к деглобализации начала проявляться еще в 2018—2019 годах вместе с торговыми спорами и противоречиями. С 2022 года она кратно усилилась на фоне роста геополитического напряжения», — говорится в проекте.