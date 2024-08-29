Банки в июле стали чаще отказывать россиянам в ипотеке

С 1 июля 2024 года в России перестала действовать масштабная программа льготной ипотеки, которая позволяла взять кредит на строящееся жилье по ставке не выше 8%. Кроме того, правительство изменило условия по второй ключевой госпрограмме — семейной ипотеке. Ставка по ней сохранилась на уровне 6%, но круг потенциальных получателей сузился, поскольку на льготные кредиты теперь в основном могут рассчитывать семьи с детьми до шести лет. В итоге спрос перераспределился — доля ипотечных ссуд, предоставленных на рыночных условиях, увеличилась, писал РБК.