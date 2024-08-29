Банки отклонили 90% заявок на кредитные каникулы в этом году

Постоянный механизм для получения кредитных каникул по потребкредитам заработал с этого года. Обратиться за такой отсрочкой заемщик может только в том случае, если размер ссуды не превышает установленный правительством максимум. Сейчас действуют такие пороги: не более 1,6 млн рублей по автокредитам, 450 тыс. рублей по другим потребительским ссудам и не больше 150 тыс. рублей по кредиткам.