Акции NVIDIA упали почти на 7% после разочаровывающих прогнозов

Кроме того, новая линейка процессоров Blackwell, которые используются для технологий искусственного интеллекта, оказалась более сложной в производстве, чем предполагалось. NVIDIA признала, что у нее возникли проблемы с производством, и заявила, что вносит изменения для повышения производительности. В то же время компания отметила, что начало серийного производства Blackwell запланировано на четвертый квартал и NVIDIA ожидает получить от этого продукта несколько миллиардов долларов в последнем квартале года.