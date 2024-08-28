Заварили чашу: общественники призвали ввести маркировку чая

Общественники выступили за введение в России маркировки чая после случаев с выявления пестицидов в продукции крупных производителей. Глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов направил соответствующие предложения в адрес главы правительства Михаила Мишустина, первого вице-премьера Дениса Мантурова и в Минпромторг. Маркировка поможет контролировать качество товара и оперативно выявлять на кассах фальсификат или другую опасную для потребителей продукцию, полагают в ОПИ. Инициативу уже поддержали в комитете Госдумы по охране здоровья. Однако в отрасли считают, что введение маркировки может привести к необоснованному росту себестоимости производства, поэтому предложенная общественниками мера избыточна.
Зачем нужна маркировка товаров
В обращении, с которым ознакомились «Известия», организация призывает обратить внимание на «ситуацию с содержанием пестицидов в некоторых продовольственных товарах».
«К сожалению, в настоящее время зависимость производителей чая от импортного сырья приводит к тому, что на отечественный потребительский рынок попадает продукция со следами пестицидов, чье влияние на организм не изучено, а применение не нормировано», — говорится в документах.
В них отмечается, что пестициды потенциально токсичны для человека, а степень их влияния зависит от количества, времени употребления, состояния организма и других факторов. Главная опасность в том, что при регулярном воздействии они могут вызвать канцерогенные, мутагенные и аллергенные последствия для организма. Особенно вредны химикаты для детей, подростков, пожилых людей, а также для людей с ослабленным организмом, отмечает общественник, ранее занимавший должность зампредседателя Общественного совета при Роспотребнадзоре.
«Ситуация не может быть признана допустимой и требует принятия ряда неотложных мер», — подчеркивает Олег Павлов, предлагая ввести в отношении чая систему маркировки и прослеживаемости, которая позволит оперативно выявлять и блокировать реализацию продукции, произведенную с нарушением установленных требований.
Кроме того, в ОПИ считают необходимым ввести в России регистрацию пестицидов, которые применяются в странах — поставщиках сырья для производства чая, включая проведение всех предусмотренных экспертиз, определив допустимое наличие тех или иных веществ и обозначив нормы их концентрации в чае и иной сельхозпродукции.
В комитете Госдумы по охране здоровья считают, что маркировка поможет обезопасить потребителей.
— Чай — это продукт массового потребления. Этот напиток употребляет абсолютное большинство наших граждан ежедневно. И если в его составе или упаковке встречаются опасные для здоровья вещества, как это было недавно с обнаруженными Роспотрбенадзором пестицидами, исключить которые из оборота можно только путем маркировки, то это нужно сделать, — заявил «Известиям» зампред комитета Сергей Леонов.
По его словам, рано или поздно цифровой контроль будет введен на все товары и это поможет минимизировать риск появления в продаже подделки, контрафакта или брака.
«Известия» направили запросы в правительство с просьбой прокомментировать введение в России маркировки чая. В Минпромторге заявили, что письмо главы ОПИ пока не получали, при этом не стали отвечать на вопрос, обсуждается ли в министерстве идентификация этого товара.
Какой чай самый лучший
В отрасли предложения ОПИ встретили без энтузиазма. Ведение маркировки чайной продукции избыточно, заявил «Известиям» глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
— Чайная индустрия страны не видит целесообразности во введении маркировки, так как отечественный чайный рынок уже давно стал одним из самых прослеживаемых — 95% продукции выпускается на фабриках, расположенных на территории России, и все предприятия находятся под пристальным контролем компетентных ведомств, как по входящему сырью, так и по выпуску готовой продукции, — заявил представитель бизнеса.
По его словам, введение маркировки приведет лишь к необоснованному росту себестоимости любимого всеми россиянами напитка.
Рамаз Чантурия напомнил, что в 2021 году ОПИ уже выступала с предложением ввести обязательную маркировку чайной продукции, оправдывая необходимость такой меры якобы выявленными их структурой массовыми нарушениями. Тогда ассоциация попросила ОПИ представить данные, подтверждающие выводы о массовых нарушениях. Однако, как утверждает представитель бизнеса, никаких документов им не предоставили.
— Уровень качества и безопасности чая в России один из самых высоких в мире. Ассоциация «Росчайкофе» в рамках своей компетенции постоянно проводит мониторинг ситуации на рынке и заявляет, что любые обнаруживаемые нарушения носят единичный характер, оперативно выявляются и устраняются как самими компаниями, так и Роспотребнадзором, — заявил Рамаз Чантурия.
Впрочем, ранее, как писали «Известия», Роспотребнадзор по Татарстану выдал предостережения крупным компаниям из-за обнаружения пестицидов в продукции их брендов — «Ричард», «Гринфилд», «Три дружных слона» и «Росчайпром». Производителям было поручено разработать программу по предотвращению вреда от пестицидов в чае.
«Известия» направили запросы крупнейшим производителям чая, а также в Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки «Честный знак»).
Контроль необходимо усиливать на фабриках, где фасуют и ароматизируют продукт, считает эксперт по чаю Елизавета Тихонова.
— Его там и подкрашивают, и присушивают, и ароматизируют, и добавляют, особенно в пакетики, какие-то непонятные компоненты. Поэтому я бы не говорила о пестицидах как об основной опасности. Исследования того, что в чае находят, не публикуют, поэтому неясно, о каких химических соединениях или элементах идет речь, — пояснила она «Известиям».
В Россию сегодня поставляется очень много чая, поэтому выбор есть всегда, напомнила эксперт.