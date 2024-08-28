Заварили чашу: общественники призвали ввести маркировку чая

В них отмечается, что пестициды потенциально токсичны для человека, а степень их влияния зависит от количества, времени употребления, состояния организма и других факторов. Главная опасность в том, что при регулярном воздействии они могут вызвать канцерогенные, мутагенные и аллергенные последствия для организма. Особенно вредны химикаты для детей, подростков, пожилых людей, а также для людей с ослабленным организмом, отмечает общественник, ранее занимавший должность зампредседателя Общественного совета при Роспотребнадзоре.