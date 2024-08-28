Власти проверят сообщения о жалобах пилотов «Победы» на экономию топлива

«В связи с публикациями в СМИ сведений о возможном нарушении авиакомпанией “Победа” требований безопасности полетов, Ространснадзором проводятся мероприятия, направленные на установление необходимых обстоятельств. При выявлении нарушений будут приняты меры реагирования», — говорится в сообщении.
Телеграм-канал «Авиаторщина» писал, что в середине августа один из пилотов пожаловался в компетентные органы на «преступные действия руководства летной службы авиакомпании», которое требует от них летать с минимальным количеством топлива, что «снижает уровень безопасности в пользу экономических показателей».
«Любой режим “ковер” вынудит экипажи заявить MayDay Fuel (уведомление, при котором исчерпаны все возможности для предохранения финального резерва, перед посадкой самолета — РБК), так как топлива буквально на 30 мин. А куда вы посадите столько самолетов одновременно?».
В пресс-службе авиакомпании РБК сообщили, что распространяемая телеграм-каналом «Авиаторщина» информация «не соответствует действительности и является очередным фейком». «В авиакомпании “Победа” топливное планирование осуществляется строго в соответствии с Федеральными авиационными правилами и официально опубликованными маршрутами. Регулярно проводится контроль расхода топлива», — заявили там, отметив, что при прогнозировании сложных метеоусловий или в часы наибольшей загруженности аэродромов предусматривается дополнительное топливо.
«Абсолютно все рейсы “Победы” выполняются с достаточным количеством топлива для ухода на запасной аэродром или ожидания в очереди на посадку», — подчеркнули в авиакомпании.