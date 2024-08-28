Власти предложили усилить контроль за серыми зарплатами и самозанятыми

Что касается медицинских работников, еще по майским указам 2012 года их зарплата к 2018 году должна была быть доведена до двукратного размера средней зарплаты в регионе (для врачей) или до 100% средней зарплаты (для среднего и младшего медперсонала). Но три четверти врачей и медицинских работников признавали в 2023 году, что их зарплата не достигла целевых уровней. Даже по официальным данным Росстата за первое полугодие 2024 года в целом по стране средняя зарплата врачей достигла только 190% общероссийской средней зарплаты. Только в 21 регионе она составила целевые 200% или более.