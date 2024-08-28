Ушедший из России Hyundai вновь зарегистрировал товарные знаки в Роспатенте

В конце 2023 года южнокорейский автоконцерн продал свои российские промышленные активы (в частности, основной завод в Санкт-Петербурге и бывшую площадку General Motors) компании «Арт-Финанс». При этом Hyundai сохранила за собой обязательства по гарантийному и сервисному обслуживанию автомобилей, находящихся в эксплуатации в РФ.