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Суд отложил рассмотрение иска «Балтики» к Carlsberg Breweries

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил рассмотрение иска пивоваренной компании «Балтика» к датскому концерну Carlsberg Breweries A/S о взыскании задолженности на общую сумму около 4,4 миллиарда рублей, следует из материалов дела.

Источник: © РИА Новости

«Информация о принятом судебном акте — об отложении судебного разбирательства», — сообщается в карточке дела на портале «Электронное правосудие».

Согласно материалам дела, в конце июня арбитражный суд зарегистрировал ходатайство Carlsberg Breweries A/S об оставлении иска без рассмотрения. Этот иск «Балтики» заявлен о «взыскании задолженности по генеральному соглашению от 10.09.2021 в размере 4 411 211 112, 07 рублей», в том числе основной долг составляет около 4 миллиардов рублей. Судебные заседания несколько раз откладывались, а также объявлялся перерыв.

«Балтика» входит в состав Carlsberg Group с 2008 года, однако с июля 2023 года она находится во временном управлении Росимущества: решение об этом принято в ответ на западные санкции и заморозку российских активов в Европе. Сама «Балтика» продолжает выпускать пиво в России, в том числе международных брендов, пивоваренные заводы компании находятся в восьми городах РФ — Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле, Хабаровске и Ярославле.