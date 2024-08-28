Суд отложил рассмотрение иска «Балтики» к Carlsberg Breweries

«Балтика» входит в состав Carlsberg Group с 2008 года, однако с июля 2023 года она находится во временном управлении Росимущества: решение об этом принято в ответ на западные санкции и заморозку российских активов в Европе. Сама «Балтика» продолжает выпускать пиво в России, в том числе международных брендов, пивоваренные заводы компании находятся в восьми городах РФ — Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле, Хабаровске и Ярославле.