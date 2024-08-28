Курс рубля с 1 сентября 2024 года: прогноз эксперта

Основную поддержку рублю продолжат оказывать высокие нефтяные цены и профицит торгового баланса — Россия в квартал экспортирует примерно на $30 млрд больше, чем импортирует. Подробнее Финансам Mail раскрыл эту тему главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
«Мы ожидаем, что курс рубля в сентябре будет стабильным и будет торговаться в устоявшихся диапазонах 11,3−12,2 за юань, 87−94 за доллар, 97−104 за евро», — отметил аналитик.
Основную поддержку рублю продолжат оказывать высокие нефтяные цены и профицит торгового баланса — Россия в квартал экспортирует примерно на $30 млрд больше, чем импортирует. Эксперт считает, что в сентябре котировки нефти Brent останутся в диапазоне $77−85 за баррель.
«Также в пользу рубля выступают снижение импорта из-за проблем с платежами с дружественными странами вследствие западных санкций, обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортеров, продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 7,3 млрд руб. в день, высокие рублевые процентные ставки». — добавил Михаил Васильев.
По данным Банка России, средняя максимальная ставка вкладов крупнейших банков в середине августа выросла на 0,2 п.п., до 17,48%. Ставки по депозитам в ближайшие недели продолжат расти на ожиданиях дальнейшего подъема ключевой ставки, прогнозирует аналитик и добавляет, что ждёт повышения ключевой ставки осенью ещё на 200 б.п., до 20%.
«Негативными факторами для рубля являются геополитические и санкционные риски, отток капитала, спрос на валюту для выкупа доли российских компаний у иностранных собственников, повышенные бюджетные расходы, которые, в том числе, идут на закупку импорта», — резюмировал аналитик.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».