Курс рубля с 1 сентября 2024 года: прогноз эксперта

По данным Банка России, средняя максимальная ставка вкладов крупнейших банков в середине августа выросла на 0,2 п.п., до 17,48%. Ставки по депозитам в ближайшие недели продолжат расти на ожиданиях дальнейшего подъема ключевой ставки, прогнозирует аналитик и добавляет, что ждёт повышения ключевой ставки осенью ещё на 200 б.п., до 20%.