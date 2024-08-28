Потребление электричества показало резкий рост экономики Дальнего Востока

На СФО приходится около 9% суммарного ВРП в России. Самое заметное среди всех рассматриваемых регионов отставание по показателю полезного отпуска электроэнергии от предыдущего года продемонстрировала в январе—апреле 2024 года Томская область (СФО), экономика которой значимо зависима от добычи углеводородов и в меньшей степени, но все же существенно, — от химического и нефтехимического производств, пояснила РБК старший аналитик АКРА, автор исследования Евгения Траутман. По ее словам, индекс промышленного производства в добыче в данном регионе демонстрирует снижение не первый год, но в первой половине 2024 года к этому негативному тренду присоединилась и нефтепереработка.