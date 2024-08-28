Названы главные товары российско-китайской торговли в июле

Общие объемы экспорта Китаем товаров в Россию составили почти 10 миллиардов долларов, а импорта — 9,7 миллиарда. Таким образом июль стал первым месяцем в этом году, когда стоимость поставок товаров из Китая превышает стоимость российского экспорта. Последний раз такая ситуация наблюдалась в июле прошлого года. Всего в июле российско-китайская торговля снизилась на 2,97% по сравнению с июнем — до 19,7 миллиарда долларов.