Названы главные товары российско-китайской торговли в июле

Так, по итогам июля 2024 года основным товаром, которые Россия покупала из Китая стало оборудование. Его было поставлено на 3,7 миллиарда долларов — на 2,2% больше, чем в июне. К этой группе товаров, например, относятся электрические двигатели, генераторы, трансформаторы, разные бытовые устройства, турбины, котлы и так далее.
Следом по объемам поставок идет наземный транспорт — его РФ импортировала из Китая на 2,1 миллиарда долларов, против 2,3 миллиарда долларов месяцем ранее. Замыкают пятерку пластмасса и изделия из нее — объемы их поставок сократились на 2,6% до 356,1 миллиона долларов, а также оптическое оборудование — 314,3 миллиона долларов (рост на треть) и обувь — 296,8 миллиона долларов (сокращение на 3,8%).
В свою очередь Китай закупал у России главным образом топливо: объем его поставок в июле сократился на 10,5% по сравнению с июлем — до 7,2 миллиарда долларов.
Далее расположились руды различных металлов, их Китай импортировал из РФ на 412,6 миллиона долларов. Третье место заняла медь 333,9 миллиона долларов против 80,4 миллиона месяцем ранее.
Замкнули пятерку главных продуктов, закупаемых Китаем в России, древесина — 299,7 миллиона долларов и алюминий — 255,4 миллиона.
Общие объемы экспорта Китаем товаров в Россию составили почти 10 миллиардов долларов, а импорта — 9,7 миллиарда. Таким образом июль стал первым месяцем в этом году, когда стоимость поставок товаров из Китая превышает стоимость российского экспорта. Последний раз такая ситуация наблюдалась в июле прошлого года. Всего в июле российско-китайская торговля снизилась на 2,97% по сравнению с июнем — до 19,7 миллиарда долларов.