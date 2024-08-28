Мошенники разработали новые схемы обмана с использованием школьных чатов

Ранее, 23 августа, источник «Известий» сообщал, что мошенники стали представляться помощниками судей с целью получить код от «Госуслуг». Так, жительница Подмосковья стала жертвой аферистов и потеряла доступ к своему аккаунту, который содержал все ее личные данные.