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Мошенники разработали новые схемы обмана с использованием школьных чатов

В преддверии 1 сентября мошенники разработали новые схемы обмана с использованием родительских чатов. Об этом 28 августа сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Источник: Nick Fancher/CC0

Мошенники задействуют опросы, приглашения в школьные чаты, предоставляют фейковые скидки по несуществующим акциям, а также создают ненастоящие розыгрыши призов.

«Всё это для мошенников становится инструментами вовлечения в обман в преддверии волнующего для родителей и детей события — нового учебного года», — написала Волк в своем Telegram-канале.

Она призвала родителей проявлять бдительность, перепроверять контакты и ссылки прежде чем предоставлять какие-либо персональные данные, вводить банковские коды и отправлять смс.

Ранее, 23 августа, источник «Известий» сообщал, что мошенники стали представляться помощниками судей с целью получить код от «Госуслуг». Так, жительница Подмосковья стала жертвой аферистов и потеряла доступ к своему аккаунту, который содержал все ее личные данные.

До этого, 17 июня, представители Т-Банка сообщили, что телефонные мошенники стали использовать новую схему обмана граждан, представляясь сотрудниками «Почты России».