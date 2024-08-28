Мошенники разработали новые схемы обмана с использованием школьных чатов

Мошенники задействуют опросы, приглашения в школьные чаты, предоставляют фейковые скидки по несуществующим акциям, а также создают ненастоящие розыгрыши призов.
«Всё это для мошенников становится инструментами вовлечения в обман в преддверии волнующего для родителей и детей события — нового учебного года», — написала Волк в своем Telegram-канале.
Она призвала родителей проявлять бдительность, перепроверять контакты и ссылки прежде чем предоставлять какие-либо персональные данные, вводить банковские коды и отправлять смс.
Ранее, 23 августа, источник «Известий» сообщал, что мошенники стали представляться помощниками судей с целью получить код от «Госуслуг». Так, жительница Подмосковья стала жертвой аферистов и потеряла доступ к своему аккаунту, который содержал все ее личные данные.
До этого, 17 июня, представители Т-Банка сообщили, что телефонные мошенники стали использовать новую схему обмана граждан, представляясь сотрудниками «Почты России».