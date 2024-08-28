Малый бизнес получит льготы по патентным пошлинам

Размер таких сборов в России варьируется в зависимости от типа патента и области, добавил доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора ИГСУ Президентской академии Даниил Гоненко. Он отметил, что в зависимости от дополнительных услуг (например, за сопровождение юристами) полная сумма может приближаться к 100 тыс. рублей.