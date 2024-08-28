Кассовый прорыв: игра от китайских новичков стала мировым бестселлером

Судя по всему, ближайшие годы только усилят тенденцию на преобладание в секторе наиболее популярных ААА-сингл-игр студий из «периферийных» стран. Хотя подобные проекты занимают не самую большую часть игрового рынка вообще, всё же речь идет о миллиардах, если не десятках миллиардов долларов в год. Кроме того, здесь есть элемент престижа — мобильные игры не так часто бывают культовыми и заставляют говорить о себе весь мир, в отличие от наиболее успешных синглов, представляющих собой не только развлечение, но и культурный продукт. У российского игростроя, который в былые времена был далеко не на мировых задворках, а сейчас пытается возродить былую славу, есть все ресурсы для освоения этого важнейшего рынка, если приложить правильные усилия.