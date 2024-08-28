Индонезия нарастила ввоз зерна из России более чем в 10 раз

В первом полугодии продажи российского зерна в эту юго-восточную страну выросли в 11 раз в физическом и 8,5 раза в денежном выражении к аналогичному периоду прошлого года — до 782,6 тысячи тонн на 221,4 миллиона долларов. Это рекордный уровень поставок для первого полугодия, который составляет почти 80% объема за весь прошлый год.