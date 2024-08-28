Эксперты оценили ситуацию с блокировкой в ОАЭ платежей из РФ за технику КНР

Ранее в этот день издание «Коммерсант» сообщило, что в августе банки ОАЭ начали блокировать оплату электронных компонентов и потребительской электроники от российских компаний. При этом, заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов в разговоре с «Лентой.ру» назвал ситуацию объяснимой, указав на возможность вторичных санкций США. При этом он выразил мнение, что российские предприниматели готовы к такому и будут искать другие пути.
«ОАЭ также, как и Китай, является стратегически важным партнером, при этом интерес к сотрудничеству носит двухсторонний характер. С большей долей вероятности сейчас будет найдена альтернатива в части проведения платежей через эту страну», — отметил Тараповский.
В то же время он добавил, что пока рано говорить насколько случаи с блокировкой платежей носят массовый характер.
По мнению начальника аналитического отдела ИК «РИКОМ-ТРАСТ», кандидата экономических наук Олега Абелева, сложности могут быть ощутимы в том числе для тех, кто занимается импортом в сфере микроэлектроники и именно первичных компонентов — плат и чипов.
«Я считаю, что в этом случае не стоит “изобретать велосипед”, а просто можно произвести оплаты по прямому контракту в Китай либо своему поставщику, если он откроет счет в филиале российского банка в Китае, либо найти компанию, у которой есть расчетный счет и (которая) внутри страны сможет закупить этот товар и отправить его в РФ. Здесь исключаются риски, потому что внутри российского банка мы не указываем коды ТН ВЭД — мы можем платить за санкционные продукты. Экспорт из Китая на санкционную отгрузку не распространяется», —сказала в свою очередь генеральный директор компании-импортера ATVIRA (занимается поставками оборудования из Китая) Екатерина Кизевич.
Эксперт подчеркнула, что правильно составленный пакет документов на отгрузку — это 95% успеха того, что платеж пройдет и не будет вопросов ни у производителя, ни у таможни РФ и КНР.
19 августа глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что товарооборот между РФ и КНР в текущем году может обновить прошлогоднюю высокую планку. По данным таможенного управления КНР, товарооборот по итогам семи месяцев 2024 года достиг $136,67 млрд. Кроме того, министр уточнил, что расчеты в национальных валютах между Россией и Китаем составляют более 90%.