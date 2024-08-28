Эксперты оценили ситуацию с блокировкой в ОАЭ платежей из РФ за технику КНР

«Я считаю, что в этом случае не стоит “изобретать велосипед”, а просто можно произвести оплаты по прямому контракту в Китай либо своему поставщику, если он откроет счет в филиале российского банка в Китае, либо найти компанию, у которой есть расчетный счет и (которая) внутри страны сможет закупить этот товар и отправить его в РФ. Здесь исключаются риски, потому что внутри российского банка мы не указываем коды ТН ВЭД — мы можем платить за санкционные продукты. Экспорт из Китая на санкционную отгрузку не распространяется», —сказала в свою очередь генеральный директор компании-импортера ATVIRA (занимается поставками оборудования из Китая) Екатерина Кизевич.