Банки ОАЭ начали блокировать платежи из России за китайскую технику

По словам представителя одного из дистрибуторов, операции блокируют в тех случаях, когда оплачиваемая техника из других стран не поступает в ОАЭ. Собеседник издания пояснил, что прежде российские импортеры «использовали компании в ОАЭ как способ перевести средства за электронику в Китай», при этом товары сразу отправлялись в Россию. «Через каналы поставок в ОАЭ в РФ проходит около 10−20% всех ноутбуков, по другим категориям товаров доля может достигать 30%», — сообщил он.