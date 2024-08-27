В ожидании спада: цены на нефть приблизились к годовому минимуму

Что привело к нынешнему падению? В первую очередь нужно отметить, что цены и так держались с июля на невысоких уровнях, не поднимаясь выше $80. Виной тому негативная экономическая статистика. В частности, хотя США всё еще надеются избежать рецессии, положение в промышленности там не лучшее. В июле активность в этом секторе показала очередное сокращение — индекс PMI составил всего 46,7 пункта (всё, что ниже 50, означает падение). А совсем недавно вышли данные по безработице, в которых количество созданных рабочих мест в стране было скорректировано вниз сразу на 800 тыс., что, в свою очередь, повысило уровень безработицы выше 4%.