В ожидании спада: цены на нефть приблизились к годовому минимуму

Цены на нефть на мировых биржах пережили сложную неделю, в определенный момент опускаясь почти до минимума с начала года (еще меньше было только 2 января). Основные причины — сигналы о проблемах в разных крупных экономиках, особенно в промышленном секторе, что может привести к падению глобального спроса. Некоторые аналитики уже предсказывают падение цен до $68 за баррель. В каком направлении будут двигаться цены и что будет с экспортной выручкой России, от которой зависит наш бюджет, — в материале «Известий».
Негатив в статистике.
В ходе торгов 21 августа цены на североморскую марку Brent опустились ниже $76 за баррель, лишь чуть-чуть не обновив минимум 2024 года, установленный 2 января. Впоследствии цены отыграли это падение, вернувшись в настоящий момент к отметке в $79. Тем не менее они остаются на довольно низких уровнях по меркам последних полутора-двух лет.
Что привело к нынешнему падению? В первую очередь нужно отметить, что цены и так держались с июля на невысоких уровнях, не поднимаясь выше $80. Виной тому негативная экономическая статистика. В частности, хотя США всё еще надеются избежать рецессии, положение в промышленности там не лучшее. В июле активность в этом секторе показала очередное сокращение — индекс PMI составил всего 46,7 пункта (всё, что ниже 50, означает падение). А совсем недавно вышли данные по безработице, в которых количество созданных рабочих мест в стране было скорректировано вниз сразу на 800 тыс., что, в свою очередь, повысило уровень безработицы выше 4%.
Негативные данные по промышленности продолжают выходить и по основным странам Европы — Франции и Германии. Хотя сфера услуг частично компенсирует этот спад, общая картина остается довольно мрачной. В ФРГ продолжается рецессия: во II квартале ВВП вновь снизился на 0,1%. При этом инфляция остается довольно высокой по историческим меркам, что не позволяет Европейскому центральному банку слишком резко снижать ставки.
Есть еще и Китай, играющий всё более важную роль в качестве потребителя на мировом топливном рынке. Хотя статистика по экономике страны относительно неплохая (за вычетом некоторого замедления в промышленном секторе), с потреблением именно нефти всё не так замечательно. С января по июль импорт черного золота в КНР упал до 10,9 млн баррелей в день. Для сравнения, в среднем в 2023 году он составлял 11,3 млн баррелей. 400 тыс. баррелей — довольно ощутимая цифра, которую может почувствовать весь мировой нефтяной рынок. Справедливости ради, возможно, снижение является временным.
Деэскалация не в пользу нефти.
Негативный эффект на цены оказывает отсутствие еще недавно ожидаемой эскалации на Ближнем Востоке, притом что ситуация в политической сфере кардинально не меняется. Как объяснил аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко, потенциальные переговоры вызывают много вопросов, так как их ведут Катар, Египет, США и Израиль, а ХАМАС в них не участвует.
— Ранее сообщалось о том, что от переговоров отказалась и ливанская Хезболла. Складывается впечатление, что Доха — это просто ход, направленный на сбитие текущего градуса напряжения, но никак не влияющий на долгосрочную перспективу развития ситуации. Для сырьевых же рынков это, конечно, повод снизить геополитическую премию в цене, что, собственно, сейчас и происходит. Однако же риски всё равно никуда не ушли, а значит, списывать вероятность эскалации всё же рано, — говорит эксперт.
Наконец, рынок подозревает, что ОПЕК станет выпускать дополнительные объемы нефти начиная с IV квартала текущего года в рамках последнего достигнутого соглашения. Речь, правда, идет всего о 180 тыс. баррелей в день, но для нынешнего неустойчивого рынка и этот объем может оказаться довольно значительным.
Что будет дальше? По словам главного экономиста «БКС Мир инвестиций» Ильи Федорова, цены на нефть находятся под давлением слабого спроса. Крупнейшие экономики испытывают сложности с поддержанием высоких темпов роста, и, следовательно, проседает спрос на энергию, в том числе и на нефть.
Инвестиционный банк Goldman Sachs предсказывает, что в 2025 году цены могут опуститься до $68 за баррель — правда, к концу года. Обычно GS был настроен вполне оптимистично по отношению к перспективам нефтяного рынка, но сейчас его оценки меняются. Скорее всего, дело в первую очередь в общей экономической ситуации в мире.
Скидка упала до минимума.
Для России цена на нефть по-прежнему является важной категорией, от которой зависит экспортная выручка. Но с учетом режима санкций и ограничений ОПЕК+ ключевым показателем оказываются не только цены на мировые стандартные сорта, но и размер скидки к ним у российских бенчмарков, а также объемы производства и экспорта. Что касается дисконтов, то в данный момент разница между Urals и Brent достигла минимума, составляя около $12 в российских портах Приморск и Новороссийск. Для сравнения, в конце прошлого года дисконт составлял $18 за баррель.
Если же брать цену конечных поставок, то тут скидок практически нет. Как разъяснил Николай Дудченко, ситуация с ценой на нефть марки Urals, по данным Argus, выглядит следующим образом:
— Urals DAP Shandong (это та цена, которую Argus рассчитывает по ценам поставки в китайскую провинцию Шаньдун — туда, по мнению Argus, поставляется порядка 40% импортируемой из РФ нефти) составила $78,06 за баррель, соответственно, скидка в середине августа была околонулевая. В Индию Urals в августе поставляли по цене $81,7, то есть скидка составила около $3,5.
Вероятно и увеличение экспорта в ближайшее время, правда, не очень большое. Приморск, Усть-Луга и Новороссийск, основные пункты сбыта ведущей российской нефти Urals, в начале осени могут увеличить загрузку более чем до 2 млн баррелей в сутки, на несколько десятков тысяч баррелей больше, чем до этого. Рост экспорта связан с плановыми ремонтами нефтеперерабатывающих заводов. Но если на внутреннем рынке обнаружатся какие-либо признаки дефицита, график ремонтных работ может быть пересмотрен.
По словам Дудченко, цена на нефть марки Urals в бюджете на текущий год заложена на уровне $65 за баррель.
— С января по июль нефтегазовые доходы бюджета составили 6776,9 млрд рублей, — продолжает он. — В соответствии с предложенными Минфином изменениями нефтегазовые доходы бюджета РФ в текущем году должны составить 10 985,3 млрд рублей. Таким образом, за оставшиеся пять месяцев осталось заработать 4208,4 млрд рублей, что, по нашему мнению, является вполне выполнимой задачей.
В свою очередь, Федоров подчеркнул, что в любом случае цены всё еще остаются сильно выше $60 за баррель, что не угрожает устойчивости бюджета.