Производители предложили ограничить наценку торговых сетей на яйца

Опыт прошлого года показал, что долгосрочные контракты эффективны лишь в случае их исполнения, отмечает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. По его словам, во время кризиса поставщики сокращали поставки по действующим долгосрочным договорам до 30% от объема заказов торговых сетей, недопоставленные объемы приходилось докупать на тендерах. Свои обязательства по переходу на долгосрочные контракты сети добросовестно выполняют, настаивает Караваев: на начало августа доля таких контрактов составляет от 75 до 100%. Но, несмотря на это, значимого изменения закупочных цен у производителей он не видит: на неделе с 12 по 18 августа самые массовые категории яиц стоили на 39% больше, чем в аналогичный период 2023 года. При этом крупнейшие торговые сети реализуют яйца с отрицательной наценкой от минус 1 до минус 7%, а сети-члены АКОРТ в середине августа продавали яйца категории С1/С2 по средней минимальной цене 90 ₽ за десяток, что ниже, чем в среднем по стране (105 ₽). Логику предложений Росптицесоюза по ограничению торговой наценки и исключению возможности вознаграждения для ретейлеров Караваев считает «неизвестной».