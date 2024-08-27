«Полюс» законсервирует месторождение Вернинское до 2027 года

Объем добычи горной массы на месторождении Вернинское в январе — июне 2024 года снизился на 58%, до 2,82 тыс. кубометров. «Это обусловлено планом горных работ и планируемой консервацией месторождения со второго полугодия 2024 по 2027 годы (когда на Вернинскую ЗИФ будет транспортироваться для переработки руда, добываемая на Сухом логе)», — говорится в материалах золотодобытчика. Там также отмечается, что начиная со второго полугодия 2024 года на Вернинской ЗИФ «Полюс» будет проводить пилотные испытания руды с Сухого лога.