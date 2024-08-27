«Полюс» законсервирует месторождение Вернинское до 2027 года

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Золотодобытчик «Полюс» планирует со второго полугодия 2024 года по 2027 год законсервировать месторождение Вернинское в Иркутской области. Начиная со второго полугодия 2024 года компания будет проводить пилотные испытания руды месторождения Сухой лог на Вернинской золотоизвлекательной фабрике (ЗИФ), следует из материалов компании.
Объем добычи горной массы на месторождении Вернинское в январе — июне 2024 года снизился на 58%, до 2,82 тыс. кубометров. «Это обусловлено планом горных работ и планируемой консервацией месторождения со второго полугодия 2024 по 2027 годы (когда на Вернинскую ЗИФ будет транспортироваться для переработки руда, добываемая на Сухом логе)», — говорится в материалах золотодобытчика. Там также отмечается, что начиная со второго полугодия 2024 года на Вернинской ЗИФ «Полюс» будет проводить пилотные испытания руды с Сухого лога.
В начале 2024 года генеральный директор «Полюса» Алексей Востоков заявлял ТАСС, что компания намерена в 2024 году получить первое золото с проекта Сухой лог.
Ранее «Полюс» сообщал, что на фоне текущей геополитической обстановки отложил завершение банковского ТЭО месторождения Сухой лог, а сроки реализации проекта сейчас находятся на пересмотре.
Расположенное в Бодайбинском районе Иркутской области месторождение Сухой лог является одним из крупнейших неосвоенных месторождений золота в мире. В соответствии с оценками 2020 года, запасы Сухого лога составляют 40 млн унций золота (среднее содержание в руде — 2,3 г/т), ресурсы — 67 млн унций (содержание в руде — 1,9 г/т).