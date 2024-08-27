«ОТП банк» с 2 сентября повысит комиссию на переводы в евро

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. «ОТП банк» с 2 сентября 2024 года повысит комиссию на денежные переводы в евро, сообщается на сайте кредитной организации.
Так, комиссии на переводы в евро в мобильном и интернет-банке увеличится с 2% до 3% от суммы перевода. При этом максимальный размер комиссии увеличится с €400 до €1 000, а минимальный — с €80 до €150.
Комиссии за переводы в евро, которые совершаются в офисах банка или с помощью сервиса OTP-express, вырастут с 4% до 5% от суммы перевода (минимум — €150, максимум — €1 000).
Тарифы за денежные переводы в китайских юанях, венгерских форинтах и казахстанских тенге не изменятся.