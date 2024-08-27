Названо условие, при котором нефть дойдет до 100 долларов за баррель

Речь идет о совпадении сразу нескольких факторов, напрямую не связанных друг с другом, но оказывающих влияние на нефтяные котировки, пояснил он. В первую очередь, должны снизиться запасы нефти в США, а потребление вырасти, например, из-за холодной зимы.
Нефть по 90 долларов мы увидим, если начнут активно сворачивать боевые действия на Ближнем Востоке и Украине. «Требуется уверенное понимание участников рынка, что все эти факторы в долгосрочной перспективе будут работать как минимум на ближайший квартал», — указал Абелев.
И, наконец, все страны ОПЕК+ должны придерживаться плана по сокращению добычи, а лучше сокращать ее сверх плана на фоне новых обстоятельств. В начале недели власти на востоке Ливии объявили о приостановке добычи и поставок нефти из-за форс-мажора на всех месторождениях. Если ситуация продлится, можно увидеть и 100 долларов за баррель, и даже больше, заключил аналитик.