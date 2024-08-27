Названо условие, при котором нефть дойдет до 100 долларов за баррель

И, наконец, все страны ОПЕК+ должны придерживаться плана по сокращению добычи, а лучше сокращать ее сверх плана на фоне новых обстоятельств. В начале недели власти на востоке Ливии объявили о приостановке добычи и поставок нефти из-за форс-мажора на всех месторождениях. Если ситуация продлится, можно увидеть и 100 долларов за баррель, и даже больше, заключил аналитик.