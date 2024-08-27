Мировые цены на апельсиновый сок достигли рекорда из-за неурожая

По данным центра, замороженный концентрат апельсинового сока на Межконтинентальной бирже в Нью-Йорке подорожал до ＄5,04 за фунт, впервые в истории преодолев планку в ＄5. За последние четыре недели цены на апельсиновый сок увеличились на 16,13%, а за последние 12 месяцев — на 57,66%.
Отмечается, что 70% мирового производства сока приходится на Бразилию, где в этом году неурожай плодов. Согласно июльскому обзору мирового рынка цитрусовых Минсельхоза США, в 2023/24 маркетинговом году глобальное производство напитка сократится на 3%, до 1,5 млн т, что станет минимальным значением с 2019/20 финансового года.
Ранее сообщалось, что производители апельсинового сока на фоне рекордного роста цен на цитрусовые и неурожая в Бразилии начали искать альтернативные фрукты для приготовления напитка.