Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мировые цены на апельсиновый сок достигли рекорда из-за неурожая

Мировые цены на апельсиновый сок достигли пика из-за неурожая и распространения болезней. За год цены на продукт выросли более чем в полтора раза. Об этом сообщил федеральный центр «Агроэкспорт» в своем официальном телеграм-канале.

Источник: Freepik

По данным центра, замороженный концентрат апельсинового сока на Межконтинентальной бирже в Нью-Йорке подорожал до ＄5,04 за фунт, впервые в истории преодолев планку в ＄5. За последние четыре недели цены на апельсиновый сок увеличились на 16,13%, а за последние 12 месяцев — на 57,66%.

Отмечается, что 70% мирового производства сока приходится на Бразилию, где в этом году неурожай плодов. Согласно июльскому обзору мирового рынка цитрусовых Минсельхоза США, в 2023/24 маркетинговом году глобальное производство напитка сократится на 3%, до 1,5 млн т, что станет минимальным значением с 2019/20 финансового года.

Ранее сообщалось, что производители апельсинового сока на фоне рекордного роста цен на цитрусовые и неурожая в Бразилии начали искать альтернативные фрукты для приготовления напитка.