Мировые цены на апельсиновый сок достигли рекорда из-за неурожая

По данным центра, замороженный концентрат апельсинового сока на Межконтинентальной бирже в Нью-Йорке подорожал до ＄5,04 за фунт, впервые в истории преодолев планку в ＄5. За последние четыре недели цены на апельсиновый сок увеличились на 16,13%, а за последние 12 месяцев — на 57,66%.