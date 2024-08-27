Кагор подорожает на 60% за бутылку из-за акцизов

«С учетом изменений в акцизах и новых условий для производителей крепленых вин, можно ожидать, что ретейлеры вынуждены будут пересмотреть цены на продукцию. Увеличение акциза на спирт и изменение его структуры, безусловно, повлияют на себестоимость крепленого вина», — сказал говорит генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский. Эксперт затруднился оценить точный рост цен, так как это зависит от ряда факторов, включая стратегию ценообразования производителей, уровень конкуренции на рынке и реакцию потребителей. «Можно предположить, что в условиях растущих издержек производители могут поднять цены на крепленое вино в диапазоне от 10% до 20% к концу года. Это будет зависеть от того, насколько производители смогут адаптироваться к новым условиям и какую долю затрат они смогут перенести на конечного потребителя», — сказал он.