Кагор подорожает на 60% за бутылку из-за акцизов

Более 1 млрд руб. составит дополнительная финансовая нагрузка на крымских производителей крепленого вина в 2024 году в связи с изменениями в порядке взимания акциза. Это может привести к росту розничной стоимости крепленого вина, включая кагор, на 250 ₽ в рознице, что составляет порядка 60% от стоимости самых бюджетных вариантов этого напитка. Об этом «РБК Вино» рассказали два участника совещания по итогам аудита винодельческих предприятий Крыма и Севастополя, которое состоялось на полуострове.
Изменение ставки акцизов на вина 1 мая оказало сильный эффект на производителей именно крепленого вина. «Сейчас производители должны платить 141 ₽ акциза с литра готового напитка. Ранее акциз платили из расчета 643 ₽ с литра чистого спирта, — заявил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. — Например, с литра 18-градусного портвейна получалось около 116 рублей (87 ₽ за бутылку 0,75 л. — “РБК Вино”). Покупатели спирта для производства алкогольной продукции использовали банковскую гарантию, а сам акциз уплачивался через 30 дней после отгрузки алкогольной продукции».
Вместе с тем, производители крепленых вин закупают спирт для производства. «Акциз на спирт начисляет сейчас поставщик спирта (ранее он продавал его без начисления акциза), из-за перевода акциза в обязательство поставщику покупатель платит акциз согласно отсрочки», — отметил участник совещания. По его словам, «на сегодняшний день, стоимость спирта для производителей крепленого вина увеличена до 108,9 рублей на бутылку 0,75 л. Это может дать рост стоимости на полках до 250 рублей на бутылку, что чувствительно для всех категорий крепленого вина, но особенно для кагоров».
«При производстве кагора сусло сначала подвергают тепловой обработке для экстракции цвета и ароматики, и затем только слегка подбраживают, — прокомментировал “РБК Вино” обладатель WSET Diploma, аккредитованный преподаватель WSET (Лондон) Дмитрий Мережко, — Поэтому для достижения крепости в 16−18 градусов требуется относительно более высокое количество спирта, чем при производстве портвейна (предварительно сброженного до 6−9 градусов) или хереса (сброженного досуха)». По словам эксперта, доля спирта, соответственно, влияет на конечную цену напитка.
«С учетом изменений в акцизах и новых условий для производителей крепленых вин, можно ожидать, что ретейлеры вынуждены будут пересмотреть цены на продукцию. Увеличение акциза на спирт и изменение его структуры, безусловно, повлияют на себестоимость крепленого вина», — сказал говорит генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский. Эксперт затруднился оценить точный рост цен, так как это зависит от ряда факторов, включая стратегию ценообразования производителей, уровень конкуренции на рынке и реакцию потребителей. «Можно предположить, что в условиях растущих издержек производители могут поднять цены на крепленое вино в диапазоне от 10% до 20% к концу года. Это будет зависеть от того, насколько производители смогут адаптироваться к новым условиям и какую долю затрат они смогут перенести на конечного потребителя», — сказал он.
Эксперты Роскачестве оценивали стоимость невыдержанных кагоров в рознице в пределах от 350−400 ₽ за 0,75 л, выдержанных кагоров от 600 ₽ за бутылку, а марочных — 700−800 ₽ и выше.
На совещании обратили внимание на необходимость корректировок налогового законодательства, напрямую влияющего на Крым, где историческими винодельнями производится более 80% всего российского крепленого вина. «В рамках целого региона этот вопрос не очень значительный», — заявил «РБК Вино» директор Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Александр Рыбченко. По его словам, члены его ассоциации в основном делают сухие вина, исключение составляет «Инкерман» со своей линейкой порто.
Согласно данным рейтинга Роскачества, опубликованного этой весной, в лидерах среди кагоров наиболее часто оказывается кагор производителей АО «Производственно-аграрное объединение “Массандра”, ООО “Завод марочных вин Коктебель”, АО “Солнечная Долина”, ООО “Кубань-Вино”. Винзаводы “Массандра”, “Кубань-Вино” отказались от комментариев, “Фанагория”, “Коктебель” и “Солнечная долина” не ответили на запрос “РБК Вино”. В Минпромторге на запрос “РБК Вино” также не ответили.
Как сообщал «РБК Вино», повышение пошлин на вина и алкоголь из недружественных стран в начале августа этого года приведет к росту розничных цен. Эксперты говорят, что больше всего подорожает недорогое вино, на 10−15%, и элитный крепкий алкоголь, рост цен на который может составить 20−25%