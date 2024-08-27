Кабмин одобрил проект об избежании двойного налогообложения между РФ и Абхазией

Ранее в российском Минфине уточнили, что соглашением устанавливаются единые ставки налога у государства — источника на доходы в виде дивидендов и роялти в размере 10%. Ставка налога на процентные доходы предусмотрена в размере 0%, что позволит не облагать налогом в государстве источнике выплачиваемые проценты по займам, выданным из другого договаривающегося государства. Соответственно, налоги с таких процентов будут уплачиваться в бюджет государства, предоставившего заемные средства. Кроме этого, соглашение предусматривает освобождение застройщиков от уплаты налога на прибыль в стране, где осуществляется строительство, на льготный период 18 месяцев, в течение которого деятельность компании одного государства на территории другого не будет приводить к образованию постоянного представительства. На протяжении этого льготного периода налог будет уплачиваться только в стране резидентства, также отмечали в Минфине.