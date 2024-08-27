Эксперты назвали тех, кому положены выплаты к 1 сентября

«Единая федеральная выплата к 1 сентября была назначена лишь однажды — в 2021 году в связи с пандемией. Тем не менее, многие субъекты и города такую помощь оказывают самостоятельно. Размер и порядок начисления устанавливаются на региональном уровне. Как правило, получение такой поддержки предусмотрено для определенных категорий семей с детьми — малоимущих, многодетных, семей участников СВО, родителей с инвалидностью и других», — сказала старший научный сотрудник ИПЭИ Президентской Академии Елена Цацура.
Она отметила, что узнать о положенной выплате можно в региональном отделении Социального фонда.
По словам доцента кафедры экономической теории РАНХиГСА на Урале Натальи Усовой, региональные меры поддержки для категорий семей с детьми школьного возраста предусмотрены более чем в 30 субъектах РФ. Например, в Уральском федеральном округе подобные меры установлены в четырех регионах.
«Так, в Курганской области многодетные семьи имеют право на ежегодную выплату в размере пяти тысяч рублей на одного ребенка, посещающего школу. В Свердловской области выплата в размере шести тысяч рублей предусмотрена для многодетных семей с детьми-школьниками, если среднедушевой доход в такой семье не превышает двукратный прожиточный минимум в регионе. Эти средства можно получить один раз в два года», — объяснила Усова.
В Тюменской области, по словам эксперта, ежегодная выплата составляет 14 989 рублей. Претендовать на нее могут семьи с душевым доходом, не превышающим региональный прожиточный минимум для трудоспособного населения. А в Челябинской области ежегодная выплата на одного школьника в многодетной семье составляет десять тысяч рублей. Ее могут получить семьи, в которых душевой доход не превышает двукратный прожиточный минимум для трудоспособного населения в субъекте.