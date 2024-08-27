Эксперты назвали тех, кому положены выплаты к 1 сентября

«Так, в Курганской области многодетные семьи имеют право на ежегодную выплату в размере пяти тысяч рублей на одного ребенка, посещающего школу. В Свердловской области выплата в размере шести тысяч рублей предусмотрена для многодетных семей с детьми-школьниками, если среднедушевой доход в такой семье не превышает двукратный прожиточный минимум в регионе. Эти средства можно получить один раз в два года», — объяснила Усова.